СМИ: мир на грани продовольственного кризиса из-за войн и климата

Мировая продовольственная безопасность оказалась под угрозой масштабного кризиса из-за сочетания военных конфликтов и климатических аномалий.

Как сообщает Bloomberg, главной зоной риска остается Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10 % поставок кукурузы.

На фоне взаимных атак на зерновую инфраструктуру и суда цены на пшеницу в июле выросли более чем на 10 %.

Ситуацию ухудшает и экстремальная погода. В Европе жара и лесные пожары ведут к самому сильному сокращению производства зерна за десятилетия. Под удар попал и рис.

Из-за усиления феномена Эль-Ниньо засуха охватила поля Индии, Вьетнама и Филиппин, подняв цены до полуторагодового максимума. Дополнительное давление на фермеров оказывает резкое удорожание топлива и удобрений, спровоцированное войной США с Ираном.