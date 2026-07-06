Владимира Зеленского лишили голоса на грядущем саммите НАТО в Анкаре, чтобы ненароком не расстроить Дональда Трампа.

Как сообщает The Telegraph, большую проблему для Зеленского создают сообщения о том, что он не примет участия в основной программе саммита и не выступит, как в предыдущие годы, с яркой речью перед лидерами стран НАТО.

"Незалежной" на мероприятии будет уделено меньше внимания. Главное теперь - поберечь нервную систему главы Белого дома, а не слушать привычные просьбы о дополнительных поставках оружия.

Вдобавок ко всему Киев умудрился в самый неподходящий момент рассориться с Варшавой. Эта дипломатическая трещина окончательно портит украинскую повестку.