СМИ сообщают, что все попытки проникновения Израиля на территорию Ливана отбиты "Хезболлой"

Движение "Хезболла" с утра ведет бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты, передают в четверг местные СМИ со ссылкой на полевой источник в движении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ливанский телеканал "Аль-Манар".