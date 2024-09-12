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СМИ сообщают, что все попытки проникновения Израиля на территорию Ливана отбиты "Хезболлой"

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Фото: РИА Новости

Движение "Хезболла" с утра ведет бои с израильской армией в приграничной зоне, все попытки вторжения на территорию Ливана отбиты, передают в четверг местные СМИ со ссылкой на полевой источник в движении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ливанский телеканал "Аль-Манар".

"В четверг с рассвета бойцы исламского сопротивления "Хезболла" противостоят всем попыткам элитных сил вражеской израильской армии продвинуться по нескольким направлениям на юге Ливана с использованием различных видов оружия и взрывных устройств, нанося тяжелые потери их технике и личному составу. Удары исламского сопротивления на сегодняшний день предотвратили любое враждебное продвижение Израиля на территорию Ливана", - сообщил телеканал.

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