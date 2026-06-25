СМИ сообщили об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

Международная морская организация ООН временно приостановила реализацию плана эвакуации судов из района Ормузского пролива. Решение было принято после сообщения Британской организации по координации морских торговых перевозок об обстреле грузового судна у побережья Омана.

По ее данным, неизвестный снаряд попал в правый борт судна и повредил мостик. Пострадавших нет.