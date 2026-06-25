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СМИ сообщили об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе
Автор:Редакция news.by
Международная морская организация ООН временно приостановила реализацию плана эвакуации судов из района Ормузского пролива. Решение было принято после сообщения Британской организации по координации морских торговых перевозок об обстреле грузового судна у побережья Омана.
По ее данным, неизвестный снаряд попал в правый борт судна и повредил мостик. Пострадавших нет.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что атаку совершил Иран спустя несколько часов после того, как ВМС Исламской республики предупредили о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе.