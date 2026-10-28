СМИ: США готовятся к военной операции на Ближнем Востоке

СМИ сообщают, что Вашингтон и Тель-Авив завершают подготовку к новой военной операции на Ближнем Востоке.

По информации Wall Street Journal, Белый дом уже предупредил монархии Персидского залива о возможности короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на 3 ноября.

По данным издания, США эвакуируют персонал с уязвимых военных баз, перебрасывают комплексы Patriot и концентрируют авианосные группы в Аравийском море. В списки целей внесены ядерные центры Исламской Республики, ее нефтегазовая инфраструктура и пусковые ракетные комплексы.

При этом отмечается, что Трамп лично склоняется к нанесению ударов, чтобы ослабить Тегеран и вынудить его пойти на уступки за столом переговоров, однако окончательное решение пока не принято.