СМИ: США и Иран согласовали прекращение огня

Вашингтон и Тегеран, возможно, достигли компромисса. По сообщениям СМИ со ссылкой на представителей Пакистана и Ирана, стороны согласовали условия прекращения огня.

Главным пунктом секретных переговоров, прошедших при посредничестве Исламабада, стало возвращение к свободной гражданской навигации в Ормузском проливе. Официальное объявление о перемирии ожидается в ближайшие дни, после чего дипломаты начнут раунд технических встреч.

Параллельно глава МИД Омана подтвердил запуск временного совместного коридора для безопасного прохода коммерческих судов. Стороны также намерены начать скоординированное разминирование акватории, что уже привело к снижению напряженности на мировом энергетическом рынке.