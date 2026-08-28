СМИ: США могут арендовать нефтяные месторождения Венесуэлы на 100 лет

Для США Каракас - рабочий способ компенсировать потери от ценовых колебаний на рынке нефти из-за конфликта с Ираном.

В СМИ появилась информация, что Вашингтон рассчитывает снизить риски с помощью прямого доступа к углеводородным запасам Венесуэлы.

Сообщается, что американские власти рассматривают масштабный план по аренде ряда ключевых венесуэльских нефтяных месторождений сроком на 100 лет.

Эксперты отмечают, что подобный шаг позволит Белому дому застраховать внутренний рынок от ближневосточных шоков и существенно изменит баланс сил в мировой энергетике.