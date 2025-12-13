СМИ: США перебрасывают истребители пятого поколения на базу в Пуэрто-Рико

США усиливают группировку в Карибском море. СМИ сообщают о переброске группы истребителей пятого поколения на базу в Пуэрто-Рико. Она расположена на расстоянии в 850 км от побережья Венесуэлы.



Количество самолетов, которые прибывают на базу, не известно. Однако издание уточняет: с их помощью станет возможно применять управляемые бомбы весом 900 кг по целям в глубине воздушного пространства Венесуэлы.



На базе уже размещена эскадрилья из 10 истребителей. Они ограничены вооружением весом 450 кг. Данные самолеты обладают значительно меньшей дальностью полета и пониженной маневренностью.