Американские СМИ сообщают, что в Пентагоне составлен план прямой военной интервенции на Кубу. Он предполагает одновременное десантирование на остров нескольких десятков тысяч американских солдат при поддержке авиации и флота.

Как утверждается, приказ о реализации этого плана пока не отдан: документ будет прежде представлен на рассмотрение Трампу.

Соединенные Штаты в нарушение всех международных норм и правил ввели в одностороннем порядке режим тотальной экономической и энергетической блокады Острова свободы. Сюда вот уже около полугода не поступают из-за рубежа нефть и газ. Ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе.

Американские высшие чиновники давят на правительства планеты, которые пользуются услугами кубинских врачей: медики из этой страны на платной основе работают не только в государствах Латинской Америки, но и, например, в Италии.

На острове только за последнюю неделю дважды случался полный блэкаут. Прямое вторжение станет лишь продолжением все той же агрессивной политики, но уже с кровопролитием.

Фото ТАСС