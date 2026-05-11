СМИ: Трамп всерьез рассматривает возобновление войны против Ирана
Американский президент Дональд Трамп серьезно начинает рассматривать вариант с возобновлением полномасштабной военной операции против Ирана, пишет БЕЛТА.
Как отмечается, у Дональда Трампа заканчивается терпение из-за перекрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что Иран не идет на значительные уступки Вашингтону, как полагает глава американской администрации, якобы в силу разногласий среди властей исламской республики.
По информации телеканала CNN, некоторые представители американской администрации выступают за более агрессивный подход в отношении Тегерана, который включал бы нанесение ударов. Другие же настаивают на продолжении дипломатических усилий.
Кроме того, часть окружения Дональда Трампа хочет, чтобы выступающий в качестве посредника в американо-иранских переговорах Пакистан более точно передавал Ирану позицию США.
Также телеканал указывает, что принятие какого-либо окончательного решения американским лидером по Ирану до отъезда в Китай на этой неделе маловероятно.