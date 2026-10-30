Американская The Wall Street Journal сообщает, что Дональд Трамп принял главу CENTCOM, военного министра и руководителя Объединенного комитета начальника штабов.

Эта троица представила хозяину Белого дома сразу несколько вариантов проведения кампании против Ирана. Газета уточняет, что в таком составе армейское руководство приглашается к президенту лишь в исключительных случаях, например, в канун начала военных действий.

Это подтверждает и близкий Трампу телеканал Newsmax. По данным журналистов, Иран будет атакован сразу после окончания промежуточных выборов, то есть уже едва ли не в среду, 4 ноября.

Тем временем в Ормузском проливе, как сообщается, "поражен неизвестным снарядом" очередной танкер: судно следовало вдоль берегов Омана, то есть фарватером, который персидская сторона объявила закрытым.

Насколько можно судить, все участники конфликта готовы к возобновлению войны: Иран, как сообщается, вернул в строй все ракетные установки, а США перебрасывают на Ближний Восток самолеты, которыми доставляются личный состав и оружие. До нового этапа эскалации, по всем приметам, остались считанные дни.