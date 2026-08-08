СМИ: Уиткофф и Кушнер планируют визиты в Киев и Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе.

ТАСС уточняет, что визиты могут состояться в течение 10 дней. Информация появилась и в ряде западных СМИ.

В Москве ранее заявляли, что будут готовы рассмотреть предложения, которые Украина изложит представителям США в ходе встречи. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что условия для прекращения боевых действий были четко озвучены Россией ранее и все зависит от решений киевского режима.