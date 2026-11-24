Многие украинские фермеры могут разориться уже ближайшей весной, предупреждает Bloomberg.

Причина - проблемы с экспортом зерна через морские порты и стремительное сокращение доходов.

Финансовые резервы украинских аграриев практически исчерпаны. На складах при этом скапливаются большие объемы непроданного зерна, из-за чего закупочные цены падают.

Одновременно дорожают топливо и удобрения. При этом банки выдают кредиты все менее охотно на фоне падения экспорта.

По подсчетам, в этом сезоне поставки украинской агропродукции за рубеж сократились примерно на треть.