СМИ: в Украине началась подготовка к выборам президента

В Украине действительно началась подготовка к выборам главы государства. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису президента. Об этом пишет БЕЛТА.

В Киеве до конца не уверены, что перемирие будет достигнуто до начала мая, однако не исключают такого варианта. В любом случае в окружении Зеленского исходят из того, что боевые действия закончатся до конца 2025 года. В связи с этим выборы придется проводить, работа по подготовке к ним уже началась.

При этом в офисе рассчитывают остаться у власти по итогам выборов. Поэтому, как отмечает "Страна", сроки их проведения будут определяться исходя из этой задачи.

"Если перемирие начнется до начала мая, то президентские выборы могут пройти в августе. Но этот сценарий будет реализован только при условии, если у Зеленского и Ермака будет четкая уверенность в победе. Если такой уверенности не будет, то выборы постараются оттянуть тем или иным способом", - указывает источник издания.

По его словам, в окружении Зеленского видят три главных проблемных вопроса, которые необходимо решить к выборам. Первый вопрос касается создания системы электронного голосования, внедрение которого даст возможность офису Зеленского провести широкомасштабные фальсификации при подведении итогов голосования.

Вторую проблему представляет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого в офисе сегодня называют "главной электоральной угрозой" для Зеленского. Залужный опережает Зеленского в социологических опросах, в связи с чем он считается его потенциально главным противником на будущих выборах главы государства. В окружении Зеленского хотят получить от экс-главкома обещание, что он не будет участвовать в гонке за пост президента Украины. Сам Залужный пока не давал однозначного ответа на вопрос, примет ли участие в выборах.

Третья и самая острая проблема для Зеленского - это отношения с Трампом и получение поддержки со стороны Вашингтона. Для этой цели может потребоваться подписание соглашения о полезных ископаемых, однако такой шаг негативно скажется на рейтингах Зеленского. Кроме того, существенную роль будет играть ситуация на линии фронта.