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СМИ: в Украине началась подготовка к выборам президента
В Украине действительно началась подготовка к выборам главы государства. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису президента. Об этом пишет БЕЛТА.
В Киеве до конца не уверены, что перемирие будет достигнуто до начала мая, однако не исключают такого варианта. В любом случае в окружении Зеленского исходят из того, что боевые действия закончатся до конца 2025 года. В связи с этим выборы придется проводить, работа по подготовке к ним уже началась.
При этом в офисе рассчитывают остаться у власти по итогам выборов. Поэтому, как отмечает "Страна", сроки их проведения будут определяться исходя из этой задачи.
"Если перемирие начнется до начала мая, то президентские выборы могут пройти в августе. Но этот сценарий будет реализован только при условии, если у Зеленского и Ермака будет четкая уверенность в победе. Если такой уверенности не будет, то выборы постараются оттянуть тем или иным способом", - указывает источник издания.
По его словам, в окружении Зеленского видят три главных проблемных вопроса, которые необходимо решить к выборам. Первый вопрос касается создания системы электронного голосования, внедрение которого даст возможность офису Зеленского провести широкомасштабные фальсификации при подведении итогов голосования.
Вторую проблему представляет экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого в офисе сегодня называют "главной электоральной угрозой" для Зеленского. Залужный опережает Зеленского в социологических опросах, в связи с чем он считается его потенциально главным противником на будущих выборах главы государства. В окружении Зеленского хотят получить от экс-главкома обещание, что он не будет участвовать в гонке за пост президента Украины. Сам Залужный пока не давал однозначного ответа на вопрос, примет ли участие в выборах.
Третья и самая острая проблема для Зеленского - это отношения с Трампом и получение поддержки со стороны Вашингтона. Для этой цели может потребоваться подписание соглашения о полезных ископаемых, однако такой шаг негативно скажется на рейтингах Зеленского. Кроме того, существенную роль будет играть ситуация на линии фронта.
Ранее издание The Economist сообщило, что выборы президента в Украине могут пройти уже летом текущего года при условии достижения к маю договоренностей о прекращении огня.
По его данным, на прошлой неделе Зеленский поручил своему офису начать работу над организацией голосования после достижения прекращения огня. Глава фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия вскоре опроверг публикацию британского издания, отметив, что не участвовал в подобных обсуждениях.