СМИ: В Украине вводят лимиты на продажу дизтоплива на АЗС

В Украине на фоне угрозы дефицита топлива автозаправочные станции ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Об этом сообщает sputnik.by.

"Сети автозаправочных станций начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за один раз можно залить от 50 до 100 л дизтоплива.

По информации, чаще такие лимиты вводят на АЗС вдоль трасс, где заправляются водители грузовиков и дальнобойщики. Ранее они заполняли баки на нефтебазах, однако сейчас существенно сократилась разница между оптовой и розничной стоимостью, горючее на АЗС стало более выгодным.

Также сообщается, что логистические цепочки не всегда успевают пополнять запасы топлива на заправках. Дефицит возникает из-за резкого сокращения поставок на Украину, в том числе речных - в связи с обмелением Дуная, и ограниченного предложения в Европе.

Украинское издание со ссылкой на эксперта отмечает, что полная остановка продаж дизтоплива на Украине пока не ожидается, однако периодически его будет не хватать на разных АЗС. К 31 июля литр дизеля на Украине подорожал до 90,55 гривны (2,03 доллара).

Фото: magnific.com