СМИ: В Варшаве задержан украинец с устройством глушения радио

В аэропорту Варшавы задержан гражданин Украины с оборудованием для глушения радиочастот, сообщает Rzeczpospolita.



23-летний парень вызвал подозрение тем, что около шести часов сидел за столиком кафе с ноутбуком. При себе он имел устройство, способное заглушать сигналы в частотных диапазонах, зарезервированных для связи и воздушной навигации.



Сейчас украинец по решению суда находится под арестом. Сообщается, что он не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту и зачем ему был глушитель. Задержанный дает противоречивые показания, представляясь то украинским военнослужащим, то бизнесменом, проживающим в Канаде.