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СМИ: воздушное пространство стран Ближнего Востока для ЦАХАЛ закрыто

Если Израиль и США решатся нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, то сделать это будет сложно. Воздушное пространство стран Ближнего Востока для ЦАХАЛ закрыто, утверждает ряд СМИ.

А пролететь надо как минимум над Иорданией, Сирией и Ираком.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что каждая страна, которая откроет свое небо Израилю для атаки на Иран, будет считаться врагом Тегерана.

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