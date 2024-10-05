СМИ: воздушное пространство стран Ближнего Востока для ЦАХАЛ закрыто

Если Израиль и США решатся нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, то сделать это будет сложно. Воздушное пространство стран Ближнего Востока для ЦАХАЛ закрыто, утверждает ряд СМИ.

А пролететь надо как минимум над Иорданией, Сирией и Ираком.