СМИ: активная фаза войны в Газе продлится до конца января 2024 года

Активная фаза войны в Газе продлится по меньшей мере до конца января, после чего будет проведена оценка ситуации. Об этом сообщает израильское издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля. При этом подчеркивается, что США, несмотря на ряд комментариев в американских СМИ, не устанавливали крайний срок для завершения операции, поскольку Израиль выполняет основные требования Вашингтона: расширение гуманитарной помощи и усилия по сокращению жертв среди мирного населения.