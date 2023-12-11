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СМИ: активная фаза войны в Газе продлится до конца января 2024 года
Активная фаза войны в Газе продлится по меньшей мере до конца января, после чего будет проведена оценка ситуации. Об этом сообщает израильское издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Израиля. При этом подчеркивается, что США, несмотря на ряд комментариев в американских СМИ, не устанавливали крайний срок для завершения операции, поскольку Израиль выполняет основные требования Вашингтона: расширение гуманитарной помощи и усилия по сокращению жертв среди мирного населения.
Кроме того, Пентагон уже одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования на 106,5 млн долларов. Причем, по данным Рейтер, Госдепартамент воспользовался законом о контроле над экспортом вооружений, чтобы Конгресс не смог заблокировать продажу.
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