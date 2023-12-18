СМИ: Америка и ЕС готовы начать новую войну

Правительство Германии решительно осуждает все нападения на корабли, включая, конечно, нападение на корабль "Хапаг-Ллойд". Нападения хуситов на гражданские торговые суда в Красном море должны быть немедленно прекращены. И подчеркну, все эти атаки показывают, что угроза безопасности Израилю исходит не только от ХАМАСа в Газе, но и от йеменских хуситов.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии