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СМИ: Америка и ЕС готовы начать новую войну

США и Евросоюз готовы спровоцировать распространение конфликта в секторе Газа и начать новую войну в Йемене! С таким утверждением выступило руководство малайзийской англоязычной газеты New Straits Times. При таком сценарии Йемен станет еще одним Афганистаном, Ираком или Сирией.

Расширение присутствия США в регионе Красного моря

США уже решили расширить свое присутствие в регионе Красного моря под предлогом усиления сил охраны судоходства. Это преподносится как реакция на нападения хуситов из Йемена на коммерческие суда в Красном море. Свой фрегат намерены направить и власти Германии.


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Правительство Германии решительно осуждает все нападения на корабли, включая, конечно, нападение на корабль "Хапаг-Ллойд". Нападения хуситов на гражданские торговые суда в Красном море должны быть немедленно прекращены. И подчеркну, все эти атаки показывают, что угроза безопасности Израилю исходит не только от ХАМАСа в Газе, но и от йеменских хуситов.
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии

На сегодняшний день из-за угроз и нападений хуситов через Красное море уже отказались ходить пять крупных судоходных компаний.

Причем в группировке выступают с дальнейшими угрозами Америке, Западу и Израилю. Хуситы готовы, "поджечь весь регион", если Тель-Авив не завершит операцию в Газе.

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