СМИ: Армия США охвачена эпидемией самоубийств

Вооруженные силы США столкнулись с эпидемией самоубийств. Результаты скандального расследования TheNewYorkTimes.



Уровень суицидов среди военных в разы выше, чем среди американского населения в целом. Издание называет основные причины - из-за постоянного штатного некомплекта выросла нагрузка на каждого отдельного военного. С учетом доступности оружия и постоянной угрозы оказаться в какой-нибудь горячей точке, многие военные ищут спасение в том, чтобы наложить на себя руки. Способов борьбы с напастью в Пентагоне не знают: армейские психологи, которых в казармах с каждым днем все больше, решить проблему не в силах.