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СМИ: Более 500 паломников из разных стран стали жертвами небывалой жары в Саудовской Аравии

СМИ: Более 500 паломников из разных стран стали жертвами небывалой жары в Саудовской Аравии

Более 500 паломников из разных стран стали жертвами небывалой жары в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на AFP.

По имеющимся сведениям, среди погибших больше всего египтян - 323 человека, также умерли граждане Иордании, Ирана, Туниса и других стран. Сообщается, что госпитализированы более 2 тыс. человек, получивших тепловые удары. В Мекке в дни нынешнего хаджа температура воздуха поднимается выше 50 градусов.

В этом году хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине уже совершили около 2 млн верующих. Паломничество началось 14 июня и должно завершиться 19 июня.

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