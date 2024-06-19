СМИ: Более 500 паломников из разных стран стали жертвами небывалой жары в Саудовской Аравии

Более 500 паломников из разных стран стали жертвами небывалой жары в Саудовской Аравии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на AFP.

По имеющимся сведениям, среди погибших больше всего египтян - 323 человека, также умерли граждане Иордании, Ирана, Туниса и других стран. Сообщается, что госпитализированы более 2 тыс. человек, получивших тепловые удары. В Мекке в дни нынешнего хаджа температура воздуха поднимается выше 50 градусов.