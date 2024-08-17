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СМИ: Британия готова разрешить Украине бить ракетами вглубь России

Киев подталкивают к серьезной эскалации конфликта. Британия готова разрешить Украине бить вглубь России ракетами Storm Shadow, информирует Times со ссылкой на источники. Однако США не дают "зеленый свет". В публикации уточняется, прежде чем выдать Киеву разрешение, Лондон решил запросить позиции союзников по НАТО, в том числе США, Франции и еще одной неназванной страны. В Вашингтон запрос отправили более месяца назад, но ответа все еще нет.

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