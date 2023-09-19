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СМИ: Будет ли Украина вводить ограничения на польское оружие?

Зерно раздора грозит окончательно разорвать и без того лицемерные отношения двух непримиримых режимов - Польши и Украины. Варшава не изменила своей позиции даже после подачи Киевом исков в ВТО в отношении Польши, Венгрии и Словакии из-за их эмбарго на зерно. Не возымела желаемого Киевом эффекта и угроза запретить ввоз польских овощей и фруктов.

"Будет ли Украина также вводить ограничения на польское оружие?" - задаются вопросом СМИ.

Польский министр сельского хозяйства прямо заявил, что страна будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос экспорта зерна. Не поддержал рвение Киева и Евросоюз. Комиссар по сельскому хозяйству даже признался, что крайне удивлен "путем, который выбрала Украина" для разрешения спора.

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