СМИ: Будет ли Украина вводить ограничения на польское оружие?

Зерно раздора грозит окончательно разорвать и без того лицемерные отношения двух непримиримых режимов - Польши и Украины. Варшава не изменила своей позиции даже после подачи Киевом исков в ВТО в отношении Польши, Венгрии и Словакии из-за их эмбарго на зерно. Не возымела желаемого Киевом эффекта и угроза запретить ввоз польских овощей и фруктов.