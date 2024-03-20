Во Франции бурно обсуждают отправку солдат в Украину

Во Франции продолжают активно обсуждать отправку национального военного контингента в Украину. Предполагается, что он сможет заменить части ВСУ на белорусской границе, которые будут переброшены на Донбасс. Несмотря на бурное обсуждение этого вопроса в СМИ, официальный Париж отрицает намерение откомандировать войска в зону конфликта. Однако глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что 2 тыс. солдат уже проходят подготовку - эти данные Москва получила по своим секретным каналам.

Тем временем западные союзники Украины создают коалицию для передачи Киеву дальнобойной реактивной артиллерии. Об этом заявила в ходе встречи в Германии на американской базе "Рамштайн" контактная группа по оказанию поддержки Киеву. Было обещано также создание военной инфраструктуры НАТО вблизи зоны конфликта.