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Во Франции бурно обсуждают отправку солдат в Украину
Во Франции продолжают активно обсуждать отправку национального военного контингента в Украину. Предполагается, что он сможет заменить части ВСУ на белорусской границе, которые будут переброшены на Донбасс. Несмотря на бурное обсуждение этого вопроса в СМИ, официальный Париж отрицает намерение откомандировать войска в зону конфликта. Однако глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что 2 тыс. солдат уже проходят подготовку - эти данные Москва получила по своим секретным каналам.
Тем временем западные союзники Украины создают коалицию для передачи Киеву дальнобойной реактивной артиллерии. Об этом заявила в ходе встречи в Германии на американской базе "Рамштайн" контактная группа по оказанию поддержки Киеву. Было обещано также создание военной инфраструктуры НАТО вблизи зоны конфликта.
Германия, в свою очередь, объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в полмиллиарда евро. В частности, Берлин выделяет 10 тыс. снарядов из арсеналов бундесвера. Также ФРГ намерена частично оплатить приобретение для Украины крупнокалиберных боеприпасов за рубежом, а еще 100 тыс. снарядов произведет на своих заводах.
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