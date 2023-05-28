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СМИ: Эрдоган набирает 52,93% по итогам обработки 87,55% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,93% голосов во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 87,55% бюллетеней. Такие данные приводит в воскресенье телеканалTRT, пишет ТАСС,
Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 47,07%.
В то же время оппозиционный телеканалHalk TVпередает, что по итогам обработки почти 85%бюллетеней Кылычдароглу и Эрдоган набирают по 50%.
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