СМИ: Эрдоган набирает 52,93% по итогам обработки 87,55% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,93% голосов во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 87,55% бюллетеней. Такие данные приводит в воскресенье телеканал TRT , пишет ТАСС ,

В то же время оппозиционный телеканалHalk TVпередает, что по итогам обработки почти 85%бюллетеней Кылычдароглу и Эрдоган набирают по 50%.