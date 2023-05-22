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СМИ: европейские политики устанавливают предельные цены на продукты
Европейская жизнь в двух словах: кризис и инфляция. Политики ЕС устанавливают предельные цены для преодоления резкого роста стоимости продуктов питания. Многие ретейлеры вынуждены продавать себе в убыток, информирует Financial Times.
В публикации отмечается, что, по данным Евростата, цены на продукты в ЕС выросли на 16,6 % за год, что намного превышает общий уровень инфляции. В частности, значительно подорожал сахар (почти на 55 %), более чем на 20 % - молоко и яйца.
Несмотря на снижение цен на энергоносители, подорожание продуктов продолжается, что провоцирует общественный гнев, резюмируют журналисты.
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