СМИ: европейские политики устанавливают предельные цены на продукты

Европейская жизнь в двух словах: кризис и инфляция. Политики ЕС устанавливают предельные цены для преодоления резкого роста стоимости продуктов питания. Многие ретейлеры вынуждены продавать себе в убыток, информирует Financial Times.

В публикации отмечается, что, по данным Евростата, цены на продукты в ЕС выросли на 16,6 % за год, что намного превышает общий уровень инфляции. В частности, значительно подорожал сахар (почти на 55 %), более чем на 20 % - молоко и яйца.