СМИ: Финляндия готова к членству в НАТО без Швеции

Ждать соседку не намерена. Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если все страны - участницы альянса ратифицируют ее членство. Об этом информирует местная газета "Илталехти" со ссылкой на источники во внешнеполитических кругах страны. Уточняется, что подобная ситуация возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство в оборонном альянсе Швеции. А раньше во время визита в Стокгольм глава финского правительства заявляла, что Финляндия не вступит в НАТО без Швеции. Сейчас же риторика изменилась. Становится понятным, что дорогу в НАТО для Швеции Турция из-за антимусульманских выходок заблокировала надолго.