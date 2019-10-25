СМИ Франции против Google

Французская пресса подает жалобу на Google в антимонопольный орган. Она касается смежных прав и новых правил цитирования медиа. Следуя новой директиве ЕС и не желая выплачивать вознаграждения журналистам, американский гигант решил размещать только заголовки новостей без первых строчек материалов, как это было ранее. По словам представителей СМИ, это делает их материалы менее заметными в результатах поиска и снижает интернет-трафик.



