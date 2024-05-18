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СМИ: Франция тестирует новую разведгруппу в Эстонии, которая "будет полезна в Украине"

Франция в рамках учений в Эстонии тестирует новую разведгруппу, которая якобы будет полезна в Украине, информирует радио RTL.

Речь идет о группе FRAN, "ответственной за выход за пределы линии противника незамеченной для обеспечения разведки и захвата траншей". Солдаты могут часами прятаться в кустах в камуфляже, пользуясь видео с беспилотника. Местность в Эстонии "очень похожа на Украину и на широкие равнины на востоке".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил, что не исключает возможности отправки войск в "незалежную".

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