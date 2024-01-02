СМИ Германии уличили в умышленном сокрытии фактов. По словам главы французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, в ФРГ нарастает восстание фермеров. "СМИ скрывают этот бунт, его причины - прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт из Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Евросоюза", - утверждает он.

Забастовки немецких фермеров проходят в стране регулярно. 1 января работники сельского хозяйства выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот более сотни тракторов и освистали министра сельского хозяйства страны, вышедшего к ним с речью.