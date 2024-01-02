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СМИ Германии скрывают бунты против импорта из Украины
СМИ Германии уличили в умышленном сокрытии фактов. По словам главы французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино, в ФРГ нарастает восстание фермеров. "СМИ скрывают этот бунт, его причины - прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт из Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Евросоюза", - утверждает он.
Забастовки немецких фермеров проходят в стране регулярно. 1 января работники сельского хозяйства выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот более сотни тракторов и освистали министра сельского хозяйства страны, вышедшего к ним с речью.
Напомним, в конце декабря Украину назвали одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции в Евросоюз. В рейтинге она заняла 3-е место.
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