Все больше европейских стран отстраняются от бесконтрольной накачки киевского режима. Германия уменьшит свой вклад в так называемый Европейский фонд мира для Украины и ссылается на то, что ранее уже передала Киеву помощь, пишет The Telegraph. В то же время Париж желает, чтобы фонд прекратил передавать оружие из запасов стран-участниц. Отмечается, что Франция предлагает сосредоточиться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

