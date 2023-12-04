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СМИ: Германия стремится сократить вклад в Европейский фонд мира для Киева

Все больше европейских стран отстраняются от бесконтрольной накачки киевского режима. Германия уменьшит свой вклад в так называемый Европейский фонд мира для Украины и ссылается на то, что ранее уже передала Киеву помощь, пишет The Telegraph. В то же время Париж желает, чтобы фонд прекратил передавать оружие из запасов стран-участниц. Отмечается, что Франция предлагает сосредоточиться на совместных закупках у производителей оружия из Европы.

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