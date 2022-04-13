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СМИ: Инфляция в США - дело рук администрации Байдена
Неожиданная критика со стороны пернатых. Во время выступления американского президента в штате Айова на пиджак Байдена упал птичий помет. Инцидент произошел в прямом эфире, когда Сонный Джо пытался оправдаться за высокие цены на бензин, рассказывая о своем плане по снижению стоимости топлива. Сразу после фразы "сделано в Америке" птичка сделала отметину на плече хозяина Белого дома.
Если Байден и заметил неприятный сюрприз, то никак себя не выдал и продолжил выступление, а после пошел общаться с гостями. Никто из них, к слову, так и не рискнул сообщить своему лидеру о помете на пиджаке.
Возможно, для Байдена это и хорошая новость - инфляция в США уже достигла 8,5 %, а по народной примете, как известно, птичий помет - к деньгам. Американский президент пытается свалить вину за растущие цены на Россию, однако (и это подтверждает авторитетное издание Wall Street Journal) причина рекордной инфляции - политика администрации Белого дома, а не действия Кремля. Газета констатирует, что тенденция к существенному росту инфляции началась год назад, когда Байден занял пост президента, и является следствием комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики. Если промежуточные выборы в ноябре станут референдумом по вопросу о стоимости жизни, американские избиратели будут винить в высоких ценах не Кремль, а находящуюся у власти в Вашингтоне партию, делает вывод авторитетное издание.
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