СМИ: иностранные наемники убили трех военных ВСУ

Как сообщает РИА Новости, нападавшими оказались наемники из Польши. Предположительно, они были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих Украины. Следует отметить, что иностранные наемники не подконтрольны даже СБУ.