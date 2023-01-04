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СМИ: иностранные наемники убили трех военных ВСУ

Наемники из "Иностранного легиона" убили трех военных ВСУ. ЧП произошло на блокпосту в Николаевской области.

Как сообщает РИА Новости, нападавшими оказались наемники из Польши. Предположительно, они были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих Украины. Следует отметить, что иностранные наемники не подконтрольны даже СБУ.

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