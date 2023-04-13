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СМИ: Киев усомнился в поддержке Вашингтона, а США не верят в мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году
Утечка документов Пентагона посеяла зерно недоверия. Киев усомнился в реальной поддержке Вашингтона, информирует издание "Политико". В публикации отмечается: скромные результаты, которые США, согласно попавшим в Сеть секретным документам, предсказывают планируемому Украиной контрнаступлению, вызывают сомнения в осведомленности Вашингтона и его поддержке украинских целей в конфликте.
WP: Разведка США назвала маловероятными мирные переговоры по Украине в 2023 году
"Вашингтон Пост" в свою очередь на основании очередных "утечек Пентагона" сообщает, что "в этом году мирных переговоров между Россией и Украиной не ожидается, а боевые действия продолжатся и в следующем". Журналисты ссылаются на оценку разведуправления американского Минобороны.
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