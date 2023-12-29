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СМИ: лидер Северной Кореи приказал военным ускорить подготовку к войне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал руководству вооруженных сил, военной промышленности и ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять беспрецедентным, по его мнению, конфронтационным действиям США, пишет sb.by.
Выступая с докладом о политических ориентирах на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, 27 декабря, Ким Чен Ын также заявил, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами, сообщило информационное агентство KCNA.
Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией и руководителями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны, чтобы еще больше ускорить подготовку к войне.
Фото:sb.by
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