СМИ: лидер Северной Кореи приказал военным ускорить подготовку к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал руководству вооруженных сил, военной промышленности и ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять беспрецедентным, по его мнению, конфронтационным действиям США, пишет sb.by.



Выступая с докладом о политических ориентирах на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, 27 декабря, Ким Чен Ын также заявил, что Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами, сообщило информационное агентство KCNA.