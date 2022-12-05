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СМИ: литовцы столкнулись с острым дефицитом самых необходимых лекарственных средств
Литовцы, как сообщают местные СМИ, столкнулись с острым дефицитом самых необходимых лекарственных средств. Из аптек пропали антибиотики, жаропонижающие, препараты от кашля. И как считают специалисты, с 1 января аптечные полки опустеют почти полностью.
В качестве причины указывают на сбои в глобальных логистических цепочках, которые возникли из-за COVID. Медикаментов приходится ждать по 8 месяцев, но они часто так и не добираются до места назначения. Еще одна проблема - инфляция. Власти зафиксировали цены на медпрепараты, но себестоимость лекарств оказывается выше розничной цены в несколько раз.
А в Эстонии наблюдается ровно то же самое, но только с основными продуктами питания местного производства. Цены в магазинах растут, ассортимент сокращается, а производители замораживают цены, поскольку иначе снизятся продажи. В итоге покупатели тратят на 30-50 % больше, а поставщики продуктов при этом разоряются.
Фото:pixabay.com
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