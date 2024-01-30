Франция: фермеры заливают страну удобрениями, перекрывают дороги и поджигают склады

Французские фермеры продолжают блокаду Парижа и заливают страну удобрением. Разгневанные протестующие перекрывают дороги: в районе коммуны Аржантей на трассе остановились десятки тракторов. Движение парализовано на всех четырех полосах. Фермеры запаслись едой и водой, а также установили тенты.