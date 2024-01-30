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Франция: фермеры заливают страну удобрениями, перекрывают дороги и поджигают склады

Французские фермеры продолжают блокаду Парижа и заливают страну удобрением. Разгневанные протестующие перекрывают дороги: в районе коммуны Аржантей на трассе остановились десятки тракторов. Движение парализовано на всех четырех полосах. Фермеры запаслись едой и водой, а также установили тенты.

Помимо прочего активисты жгут костры и роют рвы. По сообщениям местных СМИ, на юге Франции аграрии огнем уничтожили склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив. А в городе Мийо высыпали перед административным зданием сено.

Напомним, недовольство французских фермеров вызвано "зелеными" планами ЕС, топливным налогом и волной импорта по демпинговым ценам.

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