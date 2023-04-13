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СМИ назвали общие потери Киева на основе слитых документов США

По данным агентства Reuters, Украина в ходе конфликта потеряла убитыми и ранеными до 131 тысячи человек. Кроме того, согласно слитым в Сеть документам, конфликт может перерасти в затяжную войну, которая продолжится и после 2023 года.

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