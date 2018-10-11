СМИ назвали возможную причину аварии "Союза"

В ракетно-космической отрасли сообщили, что инцидент мог случиться из-за плохого крепления одного из блоков второй ступени, который уже при отделении мог зацепить центральный блок. Вероятно, поэтому и сработало аварийное отключение двигателей.

Экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга приземлился в Казахстане. Оттуда их эвакуировали на вертолете. Многочисленные звонки поступили Светлане Овчининой, жене российского космонавта, которая рассказала о состоянии здоровья супруга, а также астронавта Ника Хейга.

"Мне из ЦУП уже позвонили, сказали, что все хорошо, что спасательная группа прибыла, травм нет, все обошлось. В ближайшее время их доставят на Байконур, а позднее, вероятно, домой".