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СМИ: помощником депутата латвийского парламента стала ведьма

СМИ: помощником депутата латвийского парламента стала ведьма

По информации NRA, депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощники колдунью Саниту Петере,сообщаетРИА Новости.

"Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике", - привело слова "белой ведьмы" издание. Она также отметила, что в Латвии "многие ведьмы близки к политике".

По информации NRA, Санита Петере - известная вЛатвиицелительница и литотерпаевт.

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