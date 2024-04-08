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СМИ раскрыли план Трампа по прекращению конфликта в Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту в случае победы на выборах. Для этого он намерен добиваться от киевского режима территориальных уступок, информирует "Вашингтон Пост".

Журналисты уточняют, что предложение заключается в том, чтобы заставить "незалежную" уступить России Крым и Донбасс. "Это было бы резким изменением политики США по отношению к украинскому кризису по сравнению с подходом администрации Байдена", - отмечается в публикации.

Ранее экс-президент США уже заявлял, что в случае победы на выборах смог бы завершить украинский конфликт в течение 24 часов.

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