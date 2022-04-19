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СМИ России: Служба безопасности Украины готовит провокацию с расстрелом мирного населения

Служба безопасности Украины готовит провокацию с расстрелом мирного населения в Одесской области. Об этом сообщают российские СМИ. Украинское подразделение намерено переодеться в форму российской армии и обстрелять местных жителей. Для дальнейшей передачи в международные СМИ антироссийскую провокацию будут снимать на камеры. Вопрос очернения Москвы стал для Киева особенно актуален на фоне новой фазы спецоперации. Цель - "полное освобождение Луганской и Донецкой народных республик".

Напряженная обстановка в Мариуполе

Напряженная обстановка сохраняется в Мариуполе. В помещениях завода "Азовсталь" остаются сотни украинских боевиков, им было предложено сдаться, открыт специальный коридор. Режимом тишины в Мариуполе воспользовались 140 человек. Одна из жительниц Мариуполя рассказала о стрельбе в прошлом месяце, еще до входа в него российских войск.

Жители Мариуполя:

У нас на Черемушках видно было все, когда близко не было еще ни ДНР, ни России, никого не было. Они выехали у нас прямо из воинской части. Постреляли в одну сторону, отстреляли в другую. По нам прошлись.


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Первого числа "Азов" зашел в наше здание, в нашу железнодорожную больницу. Нам сказали, что мы переночуем и уйдем. В итоге они заблокировали все двери, и мы сидели в подвале. Потом нам сказали сидеть тихо, и мы все разговаривали шепотом, а 6-го нас уже освободили.


Украина тем временем вновь обстреляла российскую территорию. Под ударом оказалось село Головчино, сообщил губернатор Белгородской области. Среди пострадавших - мирная жительница. Не обошлось без разрушений.

Россия нанесла авиаудары по украинским военным объектам

В свою очередь Россия нанесла авиаудары по 60 украинским военным объектам, в том числе двум складам ракет "Точка-У". Под Львовом уничтожен объект с партиями иностранного оружия.


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