СМИ: Словакия не пропускает в страну немецкие гаубицы из Украины

На пути оружия, предназначенного для ВСУ, встала Словакия. Страна уже несколько недель не пропускает на свою территорию, по данным СМИ, машины с 15 неисправными самоходными гаубицами немецкого производства. Их должны были отремонтировать, согласно ранее заключенным договоренностям. В декабре вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной компанией из ФРГ был создан центр для ремонта артиллерийских установок, зенитных "Гепардов" и систем МАРС. Однако Словакия закрыла границу для этих вооружений, ссылаясь на недоработку некоторых юридических вопросов.