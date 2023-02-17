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СМИ: Словакия не пропускает в страну немецкие гаубицы из Украины
На пути оружия, предназначенного для ВСУ, встала Словакия. Страна уже несколько недель не пропускает на свою территорию, по данным СМИ, машины с 15 неисправными самоходными гаубицами немецкого производства. Их должны были отремонтировать, согласно ранее заключенным договоренностям. В декабре вблизи словацкого города Михаловце на границе с Украиной компанией из ФРГ был создан центр для ремонта артиллерийских установок, зенитных "Гепардов" и систем МАРС. Однако Словакия закрыла границу для этих вооружений, ссылаясь на недоработку некоторых юридических вопросов.
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