3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
СМИ сообщают о резком увеличении количества зараженных новым типом коронавируса в Китае
Оно возросло из-за нового метода диагностирования заболевания. Общее число жертв в провинции Хубэй к этому моменту 1310 человек. За сутки зарегистрировано 14 840 новых случаев инфицирования Ковидом-19. В ВОЗ признают, что вспышка коронавируса все еще может идти в любом направлении.Круизный лайнер "Вестердам", который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за возможного наличия на его борту зараженных коронавирусом, сегодня утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства. На его борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все