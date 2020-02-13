СМИ сообщают о резком увеличении количества зараженных новым типом коронавируса в Китае

Оно возросло из-за нового метода диагностирования заболевания. Общее число жертв в провинции Хубэй к этому моменту 1310 человек. За сутки зарегистрировано 14 840 новых случаев инфицирования Ковидом-19. В ВОЗ признают, что вспышка коронавируса все еще может идти в любом направлении.Круизный лайнер "Вестердам", который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за возможного наличия на его борту зараженных коронавирусом, сегодня утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства. На его борту 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

