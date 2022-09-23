3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
СМИ США: Евросоюз столкнулся с тяжелейшим кризисом
Последствия антироссийских санкций могут поставить под вопрос дальнейшую поддержку Киева Европой, отмечает американский журнал Foreign Policy. Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. По данным автора материала, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен.
Макрон признал подорожание жизни во Франции
Эммануэль Макрон признал, что жизнь во Франции дорожает. И заявил о необходимости более быстрой реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергии.
Европейцы запасаются дровами
Европейцы активно запасаются древесными пеллетами. Ажиотаж вокруг этой продукции отмечает испанская газета La Vanguardia. Спрос на пеллеты увеличился на 40-50 %, а на печи и котлы - на 40 % по сравнению с прошлым годом.
В Германии ценник на дрова подскочил более чем на 85 %. Вдвое подорожали древесная стружка и щепа, а также древесные гранулы. Соответствующее ведомство отмечает, что виноват не только повышенный спрос, но и увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности.
Власти Эстонии готовят жителей к отключениям электроэнергии
Премьер-министр Эстонии призывает жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением. Такая ситуация, по словам Каи Каллас, может возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы. По плану до 2025 года страны Балтии должны подключиться к сетям континентальной Европы, чтобы не зависеть от Москвы. Несмотря на то, что, по заверениям премьера, Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, все равно, гарантировать беспроблемное электроснабжение власти не могут.
Фото: pixabay
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов