СМИ США: Евросоюз столкнулся с тяжелейшим кризисом

Последствия антироссийских санкций могут поставить под вопрос дальнейшую поддержку Киева Европой, отмечает американский журнал Foreign Policy. Евросоюз столкнулся со сложнейшим кризисом, который затрагивает как рядовых граждан, так и крупные компании и даже целые производственные отрасли. По данным автора материала, цены на энергоресурсы сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет. Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен.

Макрон признал подорожание жизни во Франции

Эммануэль Макрон признал, что жизнь во Франции дорожает. И заявил о необходимости более быстрой реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии и атомной энергии.

Европейцы запасаются дровами

Европейцы активно запасаются древесными пеллетами. Ажиотаж вокруг этой продукции отмечает испанская газета La Vanguardia. Спрос на пеллеты увеличился на 40-50 %, а на печи и котлы - на 40 % по сравнению с прошлым годом.

В Германии ценник на дрова подскочил более чем на 85 %. Вдвое подорожали древесная стружка и щепа, а также древесные гранулы. Соответствующее ведомство отмечает, что виноват не только повышенный спрос, но и увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности.

Власти Эстонии готовят жителей к отключениям электроэнергии

Премьер-министр Эстонии призывает жителей страны готовиться к возможным проблемам с электроснабжением. Такая ситуация, по словам Каи Каллас, может возникнуть в случае отключения Россией Эстонии, Латвии и Литвы от своей энергосистемы. По плану до 2025 года страны Балтии должны подключиться к сетям континентальной Европы, чтобы не зависеть от Москвы. Несмотря на то, что, по заверениям премьера, Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, все равно, гарантировать беспроблемное электроснабжение власти не могут.