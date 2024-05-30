Похоже, что зерно раздора - всего лишь повод оттянуть внимание от того, чем европейские садовники на самом деле намерены засевать Украину. Как известно, тотальная мобилизация в "незалежной" в активной фазе. В опустевших населенных пунктах невозможно найти желающих отправиться на бойню. Теперь еще и водный поток, через который бегут уклонисты, решили заминировать. Речь идет о реке Тиса, в которой только в этом году утонули 30 призывников, попытавшихся сбежать в Румынию, сообщают местные СМИ. Ее берег засеют американскими противопехотными минами, которые армия США использовала во вьетнамской, иракской и боснийских войнах.