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СМИ: США могут разрешить ВСУ бить вглубь России
Похоже, что зерно раздора - всего лишь повод оттянуть внимание от того, чем европейские садовники на самом деле намерены засевать Украину. Как известно, тотальная мобилизация в "незалежной" в активной фазе. В опустевших населенных пунктах невозможно найти желающих отправиться на бойню. Теперь еще и водный поток, через который бегут уклонисты, решили заминировать. Речь идет о реке Тиса, в которой только в этом году утонули 30 призывников, попытавшихся сбежать в Румынию, сообщают местные СМИ. Ее берег засеют американскими противопехотными минами, которые армия США использовала во вьетнамской, иракской и боснийских войнах.
Что до американских кураторов, то президент США все ближе к тому, чтобы разрешить киевским властям наносить удары американским оружием вглубь территории России, информирует The New York Times. При этом в публикации уточняется, что Байден "взвешивает опасения по поводу эскалации конфликта с противником, обладающим ядерным оружием, и обдумывает, позволить ли Украине стрелять из американского оружия".
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