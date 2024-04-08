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У мэра французского Аваллона обнаружили 70 кг каннабиса

Сотрудникижандармерии в ходе обыска нашли как минимум 70 кг каннабиса в доме мэра французскогогорода Аваллон Джамили Хабсауи.

По сообщениям местных СМИ, операцию проводили в рамках объявленной МВД республики операции по борьбе с оборотом наркотиков. Отмечается, что мэр была задержана, но впоследствии ее отпустили.

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