У мэра французского Аваллона обнаружили 70 кг каннабиса

Сотрудникижандармерии в ходе обыска нашли как минимум 70 кг каннабиса в доме мэра французскогогорода Аваллон Джамили Хабсауи.

По сообщениям местных СМИ, операцию проводили в рамках объявленной МВД республики операции по борьбе с оборотом наркотиков. Отмечается, что мэр была задержана, но впоследствии ее отпустили.