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СМИ: у ВСУ колоссальное число раненых в ходе контрнаступления

СМИ: у ВСУ колоссальное число раненых в ходе контрнаступления

Число раненых в украинских войсках во время контрнаступления является колоссальным, военных доставляют в медицинские пункты "постоянным потоком", пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненых в ходе боевых действий. Их число колоссальное", - говорится в сообщении украинских медиков.

Они также заявляют, что сейчас фиксируют мало огнестрельных ранений, многих доставляют после получения ранений из-за мин.

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