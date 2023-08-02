СМИ: у ВСУ колоссальное число раненых в ходе контрнаступления

Число раненых в украинских войсках во время контрнаступления является колоссальным, военных доставляют в медицинские пункты "постоянным потоком", пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.



"Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненых в ходе боевых действий. Их число колоссальное", - говорится в сообщении украинских медиков.



Они также заявляют, что сейчас фиксируют мало огнестрельных ранений, многих доставляют после получения ранений из-за мин.