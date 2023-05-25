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СМИ: украинская мафия держит поляков в страхе
Украинская мафия держит поляков в страхе. По данным местных СМИ, за последний год значительно увеличился объем контрабанды из Украины в Польшу. В страну незаконным путем хлынуло оружие, боеприпасы и транспортные средства - информирует портал Interia. Более того, зафиксирован рост числа поддельных документов на жительство и управление транспортными средствами.
Журналисты отмечают: открытие границы привело к тому, что наряду с беженцами в Польшу попадают лица, которые хотят заработать на конфликте, занимаясь контрабандой людей или товаров.
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