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СМИ: В Британии ожидают роста цен на продукты после выхода РФ из зерновой сделки

Великобританию ждет сильный скачок цен на продукты после приостановления участия России в зерновой сделке - предупреждает издание Daily Mail. В публикации отмечается - выход Москвы из соглашения отразится на стоимости пшеничных продуктов в Европе. Подорожают, в первую очередь макароны и хлеб. Серьезный ущерб местному бюджету нанесут и рекордно высокие счета за электроэнергию. К слову, инфляция в Великобритании за сентябрь составила более 10 процентов. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.

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