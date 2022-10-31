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СМИ: В Британии ожидают роста цен на продукты после выхода РФ из зерновой сделки
Великобританию ждет сильный скачок цен на продукты после приостановления участия России в зерновой сделке - предупреждает издание Daily Mail. В публикации отмечается - выход Москвы из соглашения отразится на стоимости пшеничных продуктов в Европе. Подорожают, в первую очередь макароны и хлеб. Серьезный ущерб местному бюджету нанесут и рекордно высокие счета за электроэнергию. К слову, инфляция в Великобритании за сентябрь составила более 10 процентов. Это самый высокий показатель за последние 40 лет.
В темноте и холоде: экономия электроэнергии в Европе
Кишинев продолжает жить в режиме экономии электроэнергии. Ночью жители Молдовы передвигаются по улицам под свет фар. Ранее полиция призывала местных жителей не выходить без острой необходимости на улицу в вечернее и ночное время суток, перемещаться по городу группами и избегать небезопасных мест.
Латвия
Экономить вынуждены и прибалты. В Рижском замке и юрмальской резиденции президента Латвии решили понизить температуру. В рабочих помещениях будут отапливать не выше 19 градусов.
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